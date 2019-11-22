Два пешехода попали под колёса авто в Приднестровье

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21 ноября в Бендерах водитель Audi сбил пожилого человека, когда сдавал задним ходом. Автовладелец отвёз пенсионера домой. Спустя некоторое время 83-летний мужчина обратился за помощью в больницу.

У пострадавшего диагностирован закрытый перелом кости правого локтевого сустава, пишет mvdpmr.org. После оказания необходимой помощи его направили на амбулаторное лечение.

Ещё одно ДТП произошло в Днестровске. Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего жителя города 59 лет госпитализировали в хирургическое отделение больницы. У него диагностировали перелом ребра, правой руки, ушибы грудной клетки и поясничного отдела позвоночника.

По обоим фактам ДТП проводятся проверки.