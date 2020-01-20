Два пешехода были насмерть сбиты в Молдове сегодня утром

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Две смертельные аварии произошли сегодня утром в Чадыр-Лунге и в Фалештах. В их результате погибли два пешехода.

Первое ДТП произошло вблизи села Иленуца Фалештского района. 83-летняя женщина скончалась на месте после того, как её сбил микроавтобус марки Volkswagen. За рулём находился 39-летний водитель.

Вторая трагедия случилась спустя несколько часов на одной из улиц Чадыр-Лунги. Автомобиль марки Honda CR-V насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу, передаёт deschide.md.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства этих аварий. Водителям грозит уголовная ответственность.