Два отделения детской больницы №1 закрыли на карантин после того, как пациентка утаила, что контактировала с заболевшим COVID-19 и заразила врача

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Два отделения муниципальной детской клинической больницы №1 закрыли на карантин. Как оказалось, в учреждении лежала женщина с ребёнком, контактировавшая с заражённым коронавирусом.

Информацию подтвердил директор больницы Штефан Каланча, пишет protv.md. По его словам, пациентка только на 4-й день пребывания в больнице призналась, что вступала в контакт с мужем, у которого подтвердили коронавирус. Заболевшей оказалась и сама женщина. Более того, она заразила врача больницы.

В результате 29 работников медучреждения поместили под домашний карантин, а мать с ребенком перевели в другую больницу, где сейчас их лечат от COVID-19.

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