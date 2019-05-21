Два охотника-браконьера осуждены за убийство благородного оленя

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Решением суда один обвиняемый получил 8 месяцев лишения свободы, а второй – неоплачиваемый труд в пользу общества на 160 часов. Кроме этого, у них изъяли охотничьи ружья в пользу государства.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РМ, два жителя Унгенского района были осуждены за незаконную охоту и убийство благородного оленя в заповеднике «Плаюл Фагулуи». Согласно материалам дела, в ночь с 16 на 17 января 2019 года обвиняемые незаконно охотились на территории заповедника «Плаюл Фагулуи», расположенного на территории села Рыдений Векь Унгенского района.

Мужчины охотились в период запрета, используя при этом оружие, которым владели незаконно. Более того, у них отсутствовали охотничьи билеты. В результате подсудимые застрелили 157-килограммового благородного оленя. После этого они разделали животное и отправились по домам. Материальный ущерб, нанесённый природному заповеднику, оценили в 25 000 леев.

Представители заповедника, услышавшие выстрелы и нашедшие следы крови, сообщили о данном преступлении в правоохранительные органы. Вскоре подозреваемых идентифицировали, а после передали дело в суд. В ходе рассмотрения дела обвиняемые в возрасте 28 и 35 лет добровольно возместили заповеднику нанесённый ущерб.

Приговор не окончательный и может быть обжалован.