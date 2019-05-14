Два новых случая кори подтверждены в Окнице. Ещё один пациент – под подозрением

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Заболевшие – двое несовершеннолетних братьев из Окницы. У 13-летнего мальчика обнаружили корь после возвращения из Украины. Его 8-летний брат, вероятно, заразился от старшего.

Оба ребёнка получают соответствующее лечение в Окницкой районной больнице, пишет jurnal.md.

Ещё один случай кори находится под подозрением: речь идёт о студенте Государственного университета медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану. 28-летний молодой человек находился в период с 30 апреля по 3 мая на Украине, пишет sanatateinfo.md. 8 мая у него проявились первые признаки заболевания, а 13 мая он был госпитализирован в инфекционную больницу Тома Чорбэ с подозрением на корь. Его состояние оценивается как средней тяжести.