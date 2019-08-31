Два новых случая бешенства зарегистрированы в Тараклийском районе

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За последнюю неделю сотрудники Управления по безопасности пищевых продуктов (УБПП) зарегистрировали два новых случая бешенства – один в городе Тараклия, другой в селе Валя-Пержей. Оба случая произошли в домах, которые находятся на окраине населенного пункта и вблизи речки.

23 августа в городе Тараклия полугодовалый щенок заразился бешенством. Ранее он был в контакте с хорьком, после этого хозяева обнаружили у собаки признаки бешенства. В контакте с щенком были и другие кошки, и собаки, проживающие в доме. Сотрудники УБПП провакцинировали всех домашних животных в очаге и в округе. Кроме этого, вакцину получили и хозяева дома, которые были в контакте с заболевшей собакой.

Второй случай зарегистрирован 28 августа в селе Валя-Пержей Тараклийского района. Жители обнаружили у своей кошки неадекватное поведение – она вела себя агрессивно, грызла железо и камни. В доме были гости, которые приехали из-за границы. Все 15 человек были провакцинированы в Центре общественного здоровья Тараклия. В очаге и вокруг него вакцину получили и все домашние животные.

По словам начальника управления по безопасности пищевых продуктов Ивана Лисица в городе Тараклия есть несколько неблагополучных мест, где большая вероятность заразиться бешенством.