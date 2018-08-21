Два новых случая бешенства у животных выявили на территории Молдовы

Они были обнаружены в двух разных районах страны в период с 1 по 13 августа.
Данную информацию предоставило Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. Таким образом, было зарегистрировано два положительных анализа на бешенство у:
– быка в Оргеевском районе;
– собаки в Рыбницком районе.
Бешенство (гидрофобия) – это смертельно опасное вирусное заболевание для всех теплокровных. Заражение бешенством возможно от таких животных, как лисы, волки, крысы и др., а также и от домашних питомцев: преимущественно от собак и кошек. Заразиться может и человек.
К сожалению, бешенство неизлечимо, и приводит к летальному исходу, как у животных, так и у людей.
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