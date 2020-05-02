Два нетрезвых водителя попали в руки полиции в Кишинёве (ВИДЕО)

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Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности задержали двух водителей, которые сели за руль, будучи нетрезвыми. Обоих задокументировали и лишили водительских прав до вердикта суда.

По данным пресс-службы ведомства, первый инцидент был задокументирован вчера, 1 мая, в столичном секторе Буюканы. Правоохранители заметили автомобиль марки Hyundai, который хаотично ехал по улице Алба-Юлия. За рулём находился 44-летний мужчина. Тест показал, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 1.23 мг/л алкоголя.

Второй случай был зарегистрирован сегодня утром на улице Петрикань. Полицейские остановили машину марки Opel, за рулём которой находился 64-летний мужчина. Правоохранителям показалось, что автомобиль ехал, виляя из стороны в сторону. Позже выяснилось, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 0.34 мг/л алкоголя.

Национальный инспекторат общественной безопасности предупреждает водителей, что сегодня и завтра будет усилен контроль на дорогах. Особое внимание будет уделяться водителям, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии и не учитывают рекомендации властей.

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