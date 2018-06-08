Два несчастных случая с детьми произошли в одном и том же населенном пункте Приднестровья

В Центральную районную больницу скорая помощь доставила 14-летнего жителя села Ершово.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, катаясь на скейте без соответствующей защиты, подросток упал и сломал левую руку. Пострадавшему предстоит длительное и сложное лечение. Об играх с приятелями на улице ему придётся забыть как минимум на месяц.

Еще один предоставленный сам себе 10-летний мальчик находился на территории заброшенной водозаборной станции. Развлекался он и тем, что взобравшись на здание, ходил по полуразрушенным стенам. В какой-то момент оступился и упал. Помог ребёнку и вызвал скорую помощь прохожий. Пострадавший был доставлен в ЦРБ и госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом «Закрытая черепно-мозговая травма, перелом затылочной кости». Сейчас пациент продолжает лечение в Республиканском центре матери и ребёнка.