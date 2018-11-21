Два наркоторговца получили по 10 лет тюрьмы: прокуратура намерена обжаловать приговор (ФОТО)

10 лет тюрьмы получили два члена преступной группировки за контрабанду и оборот наркотиков в особо крупных размерах. Такой приговор вынес суд Кагула, однако он не устроил прокуроров.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, 22 ноября 2017 года обвиняемые ввезли в на территорию РМ 30 кг гашиша, при реализации которого они планировали заработать 4 млн леев. Контрабанда была спрятана в специально оборудованном месте в топливном баке автомобиля.

Стоит отметить, что ОПГ действовала не только на территории РМ, но и за её пределами. Лидер группы координировал деятельность через современные коммуникационные технологии (viber, skype, WhatsApp и др.). Наркотические вещества должны были попасть в руки потребителей в Российской Федерации, проходя через Испанию, Францию, Италию, Словению, Венгрию, Румынию, Молдову и Украину.

Во время уголовного расследования задержанные находились под арестом. Остальные члены ОПГ объявлены в международный розыск. Офицеры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, считают приговор, вынесенный судом Кагула законным, но мягким, поэтому они намерены обжаловать его в Апелляционном суде.