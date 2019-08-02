Два молодых человека скончались после ДТП: одна из машин загорелась (ФОТО)

Два молодых человека скончались после ДТП: одна из машин загорелась (ФОТО)

Два молодых человека скончались на месте после того, как автомобили, которыми они управляли, столкнулись. В результате аварии обе машины были полностью разрушены, а одна из них загорелась.

Страшное ДТП произошло в ночь на пятницу вблизи села Хаджимус Каушанского района. По данным полиции, 27-летний житель Томая Чадыр-Лунгского района находился за рулём автомобиля марки Peugeot и врезался в машину Opel, которая ехала навстречу. За рулём второго авто находился 29-летний местный житель. В результате столкновения оба водителя скончались на месте, а Opel загорелся.

Причина и все обстоятельства ДТП устанавливаются, передаёт protv.md.

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