Два молодых человека нанесли себе увечья в изоляторе ИП Фалешт в знак протеста

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Два молодых человека в возрасте 18 и 22 лет порезали себе руки в знак протеста. Согласно предварительной информации, один из них нанёс себе увечья ложкой.

Инцидент произошёл в субботу, 18 мая, в изоляторе временного содержания Инспектората полиции Фалешт. По данным полиции, молодые люди были задержаны по делу о грабеже. Они решили нанести себе увечья, потому как не хотели, чтобы их отконвоировали в пенитециар №11 в Бельцах, передаёт tvn.md.

Молодым людям оказали медицинскую помощь. Они находятся вне опасности.