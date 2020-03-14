Два молдавских контрольно-пропускных пункта прекращают работу

0

Речь идёт о контрольно-пропускных пунктах «Кагул» и «Липкань», которые находятся на молдо-румынской границе. Такие меры были предприняты в связи с тем, что власти Румынии закрыли со своей стороны КПП «Оанча» и «Рэдэуць Прут».

КПП не будут работать в течение 30 дней, но этот срок может быть продлён. Путешественников, которые планируют выезжать из страны через вышеуказанные КПП, просят воспользоваться услугами других ближайших пунктов: «Джурджулешть-Галац», «Леушень-Албица», «Скулень-Скулень».

В то же время, чтобы предотвратить распространение COVID-19, Пограничная полиция настоятельно призывает участников трансграничного движения отложить поездку и соблюдать инструкции, предоставленные компетентными органами.