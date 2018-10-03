Два молдаванина пытались «официально» трудоустроиться в Румынии на основании фальшивых документов

Два молдаванина пытались «официально» трудоустроиться в Румынии на основании фальшивых документов

Пограничная полиция прервала путешествие двух пассажиров авиарейса Кишинёв – Бухарест и разрушила их планы «официально» трудоустроиться на территории ЕС на основании фальшивых документов.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, инцидент был зафиксирован сегодня утром в Международном аэропорту Кишинёва, когда контроль проходили два жителя села Авдарма Комратского района в возрасте 28 и 34 лет. Поведение одного из них вызвало подозрение у правоохранительных органов, вследствие чего было решено провести дополнительную проверку. В ходе обыска в ручном багаже мужчины было найдено румынское удостоверение личности с признаками фальсификации. После этого дополнительную проверку прошёл и его товарищ, в результате чего также было найдено и изъято поддельное удостоверение личности, выданное теми же компетентными органами Румынии.

Во время допроса молодые люди сказали, что не знали о подделке документов, но признались, в том, что оформили их в целях трудоустройства в одной из стран ЕС. Мужчинам было запрещено продолжить путешествие. По данному факту ведётся расследование.

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