Граждане Молдовы пытались незаконно ввезти два спортивных автомобиля на территорию другого государства

Граждане Молдовы пытались незаконно ввезти два спортивных автомобиля на территорию другого государства

Сотрудники Центральной акцизной таможни РФ выявили преступную схему незаконного ввоза двух спортивных автомобилей Chevrolet Camaro 2015 года выпуска с уклонением от уплаты таможенных платежей в размере 5 млн рублей. Автомобили были ввезены двумя гражданами Республики Молдова, получившими статус переселенцев.

В соответствии с законодательством РФ, иностранец, признанный переселенцем, может ввезти для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей один автомобиль при условии нахождения его в собственности не менее года, передаёт customsonline.ru.

К таможенному оформлению физические лица представили свидетельства о регистрации автотранспортных средств, выданные в сентябре 2017 года. В декабре 2017 года автомобили были проданы на аукционных торгах в США и в марте 2018 года экспортированы в Республику Молдова через Украину.

Таким образом, к таможенному оформлению были представлены недостоверные сведения: автомобили Chevrolet Camaro находились в собственности у граждан Республики Молдова менее года и основания для получения льготы по уплате таможенных платежей у них отсутствовали.
Также было установлено, что автомобили были переданы в пользование третьим лицам и готовились к продаже на внутреннем рынке Российской Федерации.

Возбуждено два уголовных дела по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Автомобили изъяты.

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