Граждане Молдовы пытались незаконно ввезти два спортивных автомобиля на территорию другого государства

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Сотрудники Центральной акцизной таможни РФ выявили преступную схему незаконного ввоза двух спортивных автомобилей Chevrolet Camaro 2015 года выпуска с уклонением от уплаты таможенных платежей в размере 5 млн рублей. Автомобили были ввезены двумя гражданами Республики Молдова, получившими статус переселенцев.

В соответствии с законодательством РФ, иностранец, признанный переселенцем, может ввезти для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей один автомобиль при условии нахождения его в собственности не менее года, передаёт customsonline.ru.

К таможенному оформлению физические лица представили свидетельства о регистрации автотранспортных средств, выданные в сентябре 2017 года. В декабре 2017 года автомобили были проданы на аукционных торгах в США и в марте 2018 года экспортированы в Республику Молдова через Украину.

Таким образом, к таможенному оформлению были представлены недостоверные сведения: автомобили Chevrolet Camaro находились в собственности у граждан Республики Молдова менее года и основания для получения льготы по уплате таможенных платежей у них отсутствовали.

Также было установлено, что автомобили были переданы в пользование третьим лицам и готовились к продаже на внутреннем рынке Российской Федерации.

Возбуждено два уголовных дела по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Автомобили изъяты.