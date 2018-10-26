Два микроавтобуса столкнулись у Оргеева: одна из машин перевернулась (ВИДЕО)

По информации полиции, 26-летний водитель, который был за рулем перевернувшегося микроавтобуса, пытался развернуться. В момент маневра сзади в него врезался другой микроавтобус, управляемый 24-летним молодым человеком. Водителям при помощи других автовладельцев, подоспевших на помощь, удалось самостоятельно поднять бус, который перевернулся в результате удара, пишет protv.md.

Пострадавших нет, однако оба автотранспортных средства сильно повреждены. В результате ДТП на дороге в обоих направлениях образовались пробки.