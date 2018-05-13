Два критически пьяных водителя были пойманы полицией (ВИДЕО)

Первый инцидент был зафиксирован в Комрате: безответственный мужчина вёл автомобиль в мертвецки пьяном состоянии.

При проверке на алкотестере у него выявили алкоголя 0,99 мг/л в выдыхаемом воздухе. Более того, выяснилось, что водительских прав у мужчины нет, пишет publika.md.

Второй водитель был пойман в Новоаненском районе. Так, при проверке на алкотестере в выдыхаемом воздухе 36-летнего уроженца Криулянского района выявили алкоголя ровно 1,00 мг/л.

В отношении водителей были заведены уголовные дела. Всего за последние 24 часа на территории Молдовы было выявлено 23 водителя, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.