Два КПП на Атакской таможне реконструируют и сдадут в эксплуатацию до осени этого года

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Два пешеходных контрольно-пропускных пункта будут реконструированы по высоким стандартам и сданы в эксплуатацию до осени нынешнего года. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах Атакской таможни, которые еженедельно пересекают свыше 40 тысяч человек.

Согласно пресс-релизу Таможенной службы, новые рабочие и таможенные помещения будут предоставлены в распоряжение как таможенников, так и пограничных полицейских. Мебель также будет заменена на новую. На Атакской таможне будет сдан в эксплуатацию и новый туалет, который будет приспособлен для пользования инвалидами и родителями с грудными детьми, передает ipn.md.

В соответствии с тем же проектом, в декабре 2017 года была сдана в эксплуатацию зона таможенного контроля для автомашин, построенная на расстоянии 1,5 километра от пограничного контрольно-пропускного пункта.