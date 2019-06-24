Два кишинёвца приговорены к лишению свободы за торговлю наркотиками

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Два жителя столицы были приговорены к 8 годам и к 7,5 годам лишения свободы, соответственно, за незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах. Кроме этого, их обязали оплатить судебные издержки в размере 57 000 леев.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, мужчины были задержаны год назад. Прокуратура муниципия Кишинёв доказала, что в период с января по июнь 2018 года осужденные перевозили, хранили и продавали наркотики по цене 160-200 леев за грамм на всей территории столицы. Деятельность группировки документировалась прокурорами и офицерами Управления по борьбе с наркотиками с 4 июня 2018 года.

Задержание подозреваемых производилось одновременно в нескольких секторах столицы в тот момент, когда они пытались продать очередные дозы. В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 140 гр гашиша, 0,20 гр конопли и 44 гр марихуаны, а также весы и мобильные телефоны, с помощью которых продавцы связывались с клиентами.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован.