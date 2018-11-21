Два иностранца и молдаванин могут сесть в тюрьму за платную “помощь”

Антикоррупционная прокуратура завершила и передала в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении двух иностранцев и молдаванина, обвиняемых в злоупотреблении служебным положением.

По данным Генеральной прокуратуры, израильтянин, обучающийся в Государственном университете медицины и фармацевтики им. Николая Тестемицану, чтобы получить вид на жительство на территории РМ, что позволит продолжить учёбу, обратился к посредникам для разрешения проблемы.

Так, другой иностранный гражданин получил от израильтянина 3 100 евро и потребовал ещё 900 евро после выдачи вида на жительство. Взамен на деньги обвиняемый пообещал, что через посредника, которому передал 1 200 евро, он повлияет на чиновника из Бюро по миграции и беженцам и организует выдачу вида на жительство. В то же время, другой человек вымогательством получил от израильтянина 500 евро за эту же «услугу». Позже он вернул деньги, понимая, что афера не получится.

Стоит отметить, что обвиняемые признали свою вину. Если их вина будет доказана, то им грозит штраф в размере от 3 000 до 4 000 условных единиц или тюремное заключение на срок от 2 до 6 лет.