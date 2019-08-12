Два инцидента с фальшивыми правами выявлены на границе (ФОТО)

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Сотрудники пограничной полиции обнаружили два поддельных водительских удостоверения. На основании полученных данных было начато расследование.

Первый инцидент произошёл вчера вечером на выезде из страны. На КПП “Паланка” пограничники задержали гражданина Молдовы, который управлял автомобилем на основании поддельных прав. 27-летний водитель предъявил документ, выданный властями Российской Федерации. В результате детальной проверки было установлено, что в документе присутствуют явные признаки подделки. Молодой человек признался, что много лет назад “купил” в России права при содействии друга. Ему было разрешено пересечь границу в качестве пассажира.

Второе поддельное водительское удостоверение было обнаружено пограничниками на КПП “Костешты”. Документ предъявил 25-летний гражданин Молдовы при въезде в страну. Дополнительные проверки выявили ряд несоответствий. Водитель признался, что приобрёл документ за 100 евро два года назад.

Оба случая расследуют органы правопорядка.