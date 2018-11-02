Два гражданина Молдовы лишились автомобилей на таможне Брянска

Два гражданина Молдовы лишились автомобилей на таможне Брянска

Автовладельцы из Молдовы нарушили правила временного ввоза. Оба случая произошли на пункте пропуска Троебортное в Севском районе.

В первом случае наша соотечественница лишилась авто из-за превышения срока его пребывания на территории России на полтора года, пишет bryansktoday.ru. Выяснилось это, когда она собиралась выехать на территорию Украины. Автовладелица пояснила, что не вывезла вовремя машину из-за поломки.

Во втором случае гражданин Молдовы и вовсе продал авто, чтобы решить свои финансовые проблемы. Однако мужчина не был знаком с законодательством РФ, согласно которому временно ввезенное транспортное средство нельзя передавать третьим лицам. Его автомобиль был также изъят.

На граждан Молдовы завели дела об административных правонарушениях.

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