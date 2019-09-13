Два европейских чиновника посетят Кишинев на следующей неделе

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Руководитель директората Еврокомиссии по делам политики соседства и переговорам о расширении ЕС Кристиан Даниэльссон совершит 16-17 сентября визит в Кишинев, чтобы обсудить прогресс реформ в ключевых областях Соглашения об ассоциации.

Чиновник подтвердит обязательство ЕС оказать поддержку нашей стране на основе устойчивого внедрения реформ, отмечается в пресс-релизе для прессы. В ходе своего визита Даниэльссон проведет встречи с главой государства Игорем Додоном, со спикером Зинаидой Гречаный и с премьером Майей Санду. Европейский чиновник также встретится с партнерами Международного финансового учреждения, представителями гражданского общества и бизнес-сообщества.

Программа визита также включает встречи с представителями гражданского общества для публичных дискуссий и консультаций о будущем Восточном партнерстве.

Кроме того, на следующей неделе, с 17 по 19 сентября, также планируется визит в Кишинёв генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера. Он также встретится с высокопоставленными официальными лицами РМ и представителями политического руководства Тирасполя, пишет moldpres.md.