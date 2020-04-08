Два дома в Страшенах поместили на карантин

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Подъезд многоэтажки и частный дом в муниципии Страшены были помещены на карантин после того, как вчера коронавирус диагностировали у двух человек. Такое решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям Страшен.

Карантинный режим будет действовать 14 дней – до 20 апреля. Полицейские будут дежурить у входа в подъезд и следить за соблюдением жильцами введенных ограничений, передаёт tv8.md.

Кроме этого, правоохранители будут наблюдать за частным домом, в котором проживает второй инфицированный человек. Оба здания пройдут тщательную дезинфекцию.

В то же время комиссия по ЧС приняла решение приостановить движение общественного транспорта на территории муниципия Страшен и в селе Фэгурень. Ограничение будет действовать до 15 мая.

Напомним, что вчера, 7 апреля, жилой дом в столичном микрорайоне Телецентр был помещён на карантин до 20 апреля.

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