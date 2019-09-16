Два депутата фракции “Шор” остались без парламентского иммунитета

Два депутата фракции “Шор” остались без парламентского иммунитета

Большинство депутатов проголосовали за снятие иммунитета с депутатов фракции “Шор” Регины Апостоловой и Марины Таубер. Решение было принято на сегодняшнем заседании парламента после того, как с соответствующим запросом обратился врио генерального прокурора Думитру Робу. 

Робу отметил, что правоохранительные органы намерены расследовать причастность Апостоловой и Таубер к девальвации банковской системы.

Напомним, что ранее без парламентского иммунитета остался и лидер партии “Шор” Илан Шор.

Фото: jurnal.md.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md