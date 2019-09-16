Два депутата фракции “Шор” остались без парламентского иммунитета

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Большинство депутатов проголосовали за снятие иммунитета с депутатов фракции “Шор” Регины Апостоловой и Марины Таубер. Решение было принято на сегодняшнем заседании парламента после того, как с соответствующим запросом обратился врио генерального прокурора Думитру Робу.

Робу отметил, что правоохранительные органы намерены расследовать причастность Апостоловой и Таубер к девальвации банковской системы.

Напомним, что ранее без парламентского иммунитета остался и лидер партии “Шор” Илан Шор.

Фото: jurnal.md.