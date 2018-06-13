Два дебошира устроили пьяную разборку в Приднестровье

Инцидент произошёл около пяти утра в городе Слободзея, неподалёку от бара «Каблучок».

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, двое нетрезвых граждан принялись выяснять отношения на почве внезапно возникшей неприязни. Острая перебранка быстро перешла в рукоприкладство. Скандал завершился, когда 20-летний юноша, проживающий в селе Чобручи, толкнул соперника в грудь, а тот упал, ударившись головой об асфальт.

Пострадавший был доставлен в Центральную районную больницу. Медики госпитализировали 33-летнего местного жителя в реанимационное отделение с диагнозом «Черепно-мозговая травма».

Проводится разбирательство.