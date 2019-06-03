Два человека скончались в ДТП в Кишиневе на прошлой неделе

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На прошлой неделе в Кишиневе произошло 27 ДТП. В их результате 32 человека получили травмы различной степени тяжести, а в двух авариях погибли люди.

Первый случай произошел днем 30 мая на улице Мештерул Маноле. Там на “зебре” сбили человека. Пешеход скончался в Больнице скорой помощи.

Второй инцидент имел место 31 мая на трассе Кишинев-Дубоссары. Водитель превысил скорость и врезался в преграду. От полученных травм он скончался на месте.

Обстоятельства всех инцидентов выясняются.