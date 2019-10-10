Два человека пытались пересечь границу по поддельным документам

Два человека пытались пересечь границу по поддельным документам

Пограничники пропускных пунктов «Костешты» и «Кагул» обнаружили поддельные документы у граждан, направлявшихся на выезд из страны. Фальсификаты были изъяты и направлены на экспертизу. Нарушителям грозит уголовное наказание за использование поддельных документов.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, этим утром к контрольно-пропускному пункту «Костешть» подъехал автомобиль марки Volkswagen Crafter, за рулём которого находился 31-летний гражданин Румынии. В ходе проверки у него было обнаружено водительское удостоверение и удостоверение личности, выданные румынскими властями на имя другого человека. Было установлено, что документы являются поддельными.

Подобная ситуация произошла с гражданином Молдовы, который получил водительское удостоверение через посредника, заплатив ему 350 евро. 39-летний мужчина предъявил свои документы пограничникам КПП «Кагул». Он был пассажиром автомобиля, который направлялся в Бухарест. Житель села Гэвэноаса Кагульского района признался, что получил водительское удостоверение, чтобы использовать его на территории другой страны. Ему не разрешили выехать из страны.

Все обстоятельства выясняются.

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