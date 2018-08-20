Два человека пострадали в столкновении троллейбуса со столбом в Кишиневе (ФОТО, ВИДЕО)

На грани трагедии выдалась вчера поездка в столичном троллейбусе номер 7 для примерно 15 кишиневцев. На улице Тудор Владимиреску в секторе Рышкановка общественный транспорт врезался в электрический столб и снес его.

По словам очевидцев, в результате инцидента пострадали два человека. Люди говорят, что водитель превысил скорость и не справился с управлением из-за мокрой после дождя дороги. Сам мужчина отказался сознаться в этом, пишет Pro TV.

В результате происшествия многие электрические кабеля оказались порванными, из-за чего движение других троллейбусов в той зоне было заблокировано. Снесенный столб принадлежит Управлению электротранспорта Кишинева, которое возьмёт на себя необходимые работы по его восстановлению.

Другие обстоятельства инцидента выясняются.