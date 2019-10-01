Два человека пострадали в результате серьёзного ДТП: автомобиль, в котором они находились, врезался в столб

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Два человека были госпитализированы сегодня утром после того, как автомобиль, в котором они находились, въехал в столб на обочине дороги. После этого машину рикошетом отбросило в забор.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Яловен Силвии Ветку, автомобиль марки Toyota, за рулём которого находился 26-летний мужчина, врезался в столб на обочине дороги, а после отлетел в забор. В машине также находился 19-летний пассажир, передаёт deschide.md.

На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли пострадавших из покорёженного авто. Мужчины были госпитализированы в больницу скорой помощи.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.