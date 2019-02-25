Два человека пострадали в результате пожара и взрыва газа в двух жилищах (ФОТО)

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, за последние 24 часа два человека пострадали в результате пожара и взрыва газа в их жилищах.

Первый случай, в котором пострадал 81-летний мужчина, произошёл вчера, 24 февраля, в селе Почумбэуць Рышканского района. Пожар уничтожил материальные ценности, находящиеся в помещении, а хозяин жилища получил ожоги спины, лица и рук 2 и 3 степени. Пожилого мужчину госпитализировали.

Во втором пожаре, который вспыхнул в населённом пункте Нэпэдень Унгенского района, пострадал 37-летний мужчина. Из-за утечки газа из баллона произошёл взрыв. Хозяин дома получил ожоги рук, но отказался от госпитализации.

Помощь спасателей понадобилась и в столице. Пожар вспыхнул вчера утром в одной из квартир в доме на улице Трандафирилор 33/1. Там огонь уничтожил поверхность площадью 35 квадратных метров. Благодаря быстрому вмешательству пожарных, огонь не успел распространиться.

Все обстоятельства и причины чрезвычайных происшествий предстоит выяснить специалистам. По данным ГИЧС, за последние 24 часа помощь спасателей и пожарных понадобилась в 19 чрезвычайных ситуациях.

Согласно статистическим данным, с начала 2019 года в Молдове произошло 252 пожара, в результате которых погибли 44 человека.