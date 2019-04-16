Два человека пострадали в аварии на трассе Одесса-Брест (ФОТО)

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На 91-м км трассы Одесса – Брест произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. В районе поворота на село Владимировка автомобиль Skoda при обгоне врезался в попутный BMW.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, после столкновения чешская машина выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на забор частного домовладения. Водитель Skoda и его пассажирка были травмированы, но от госпитализации отказались. Машины получили значительные механические повреждения.

Обстоятельства аварии выясняются.