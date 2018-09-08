Два человека погибли в ужасной аварии вблизи Рышкан (ВИДЕО, ФОТО)

Согласно информации полиции, машина, в которой находилась 45-летняя автоледи, врезалась в BMW, управляемый 25-летним молодым человеком. В результате удара 50-летняя пассажирка BMW скончалась на месте, а 25-летний водитель умер спустя некоторое время в больнице. Для того, чтобы вытащить жертв из машин, понадобилась помощь спасателей.

Второй водитель не пострадала. Обстоятельства происшествия выясняются, пишет protv.md.