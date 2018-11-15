Два человека погибли в результате пожаров за последние сутки

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, за последние 24 часа в результате пожаров скончались два человека.

Первый несчастный случай произошёл вчера утром в селе Вадул–Рашков Шолданештского района. В результате возгорания скончался 57-летний мужчина. Огонь уничтожил материальные ценности в одной комнате и прихожей, а также повредил крышу дома. Возгорание ликвидировали два пожарных расчёта. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства и причину пожара.

Второй инцидент с трагическим концом произошёл вчера вечером в селе Раковэц Сорокского района. По данным ГИЧС, звонок в cлужбу 112 поступил 17.08. Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что в результате возгорания сгорело постельное бельё на кровати, где было найдено бездыханное тело 50-летнего хозяина жилища. Согласно первым выводам специалистов, пожар возник из-за непогашенной сигареты.

В связи с этим ГИЧС призывает жителей страны не курить в своих домах и регулярно проверять используемые источники обогрева во избежание чрезвычайных ситуаций. Согласно статистическим данным, с начала 2018 года в Молдове произошло 1 452 пожара, в результате которых скончались 84 человека.