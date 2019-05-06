Два человека погибли на трассах страны за минувшие двое суток

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Несмотря на то, что на трассах страны в минувшие дни находились порядка 500 патрульных, это не помешало некоторым водителям сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Согласно данным НИП, за последние 48 часов в стране произошло 13 ДТП, в которых двое погибли, а еще 17 получили травмы различной степени тяжести.

Источник отмечает, что виновниками ДТП чаще всего становились водители, которые существенно превысили скорость или сели за руль без водительских прав. В то же время во избежание аварий НИП отстранил от вождения более 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения, порядка 300 автовладельцев превысили скорость, а 9 управляли транспортными средствами без прав.

Национальный инспекторат патрулирования отмечает, что сегодня многие граждане возвращаются из сельской местности, а потому на трассах страны возможен большой пассажиропоток. В особенности это касается въезда в город или КПП. В данной связи участников движения просят быть бдительными, терпеливыми и соблюдать ПДД для того, чтобы достичь пункта назначения без неприятных инцидентов. Инспекторы НИП продолжают находиться на трассах и обеспечивать порядок. В случае непредвиденных ситуаций, незамедлительно обращайтесь за помощью. Стоит также отметить, что на данный момент в некоторых зонах страны идет дождь, что повышает вероятность аварий. А потому водителей просят соблюдать скоростной режим и дорожные знаки, а также быть предельно внимательными за рулем.