Два человека отравились угарным газом в Слободзее

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В городскую больницу были доставлены пожилой хозяин дома и 36-летняя соседка, получившие отравление продуктами горения. Врачи оказали им необходимую помощь, но от госпитализации пострадавшие отказались.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, по предварительной версии инспектора Государственного пожарного надзора, к возгоранию привело нарушение правил эксплуатации электроприбора. Сетевой фильтр, к которому были подключены телевизор, компьютер и аудиоколонки, был технически неисправен и давно требовал замены.

Материальный ущерб устанавливается. Ведется разбирательство.