Два человека отравились угарным газом в Слободзее

Два человека отравились угарным газом в Слободзее

В городскую больницу были доставлены пожилой хозяин дома и 36-летняя соседка, получившие отравление продуктами горения. Врачи оказали им необходимую помощь, но от госпитализации пострадавшие отказались.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, по предварительной версии инспектора Государственного пожарного надзора, к возгоранию привело нарушение правил эксплуатации электроприбора. Сетевой фильтр, к которому были подключены телевизор, компьютер и аудиоколонки, был технически неисправен и давно требовал замены.

Материальный ущерб устанавливается. Ведется разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md