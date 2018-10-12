Два бизнес-администратора предстанут перед судом за мошенничество на 66 миллионов леев

Сотрудники антикоррупционной прокуратуры арестовали двух мужчин, администраторов одной фирмы, и возбудила в их отношении уголовное дело по факту мошенничества и злоупотребления служебным положением, что нанесло значительный ущерб интересам юридического лица.

Согласно материалам дела, два бизнес-администратора, используя мошенническую схему, лишили иностранного бизнесмена суммы денег, превышающей 66 миллионов леев. Таким образом, два предпринимателя, один из которых был ещё и администратором бизнеса иностранца, заключили фиктивный контракт задним числом, на 2006 год, не поставив его на бухгалтерский учёт. Согласно контракту сторона обязуется провести исследование потенциала молдавского рынка и разработки предложений по регистрации фармацевтических продуктов в Агентстве по лекарствам, а установленная стоимость предоставляемых услуг составляла 2 270 659,58 долларов (45 371 184,40 леев).

Далее, используя то, что один из обвиняемых является администратором той фирмы, которая обязуется предоставить вышеупомянутые услуги, а также управлял международной фармацевтической компанией, подозреваемые заключили договор о взыскании задолженности (на 2 270 659,58 долларов), дебитором которого стала иностранная компания.

В результате заключения этих договоров, администратор фирмы в целях благополучного завершения мошеннической схемы и присвоения иностранных денег, обратился в судебную инстанцию в качестве истца с просьбой о взыскании предполагаемого долга в 45 371 184 леев, потребовав также выплаты штрафа в размере 16 333 626 леев, ущерба за опоздание – 4 094 594 леев, а также государственной пошлины в 50 000 леев и судебных издержек в 200 000 леев. В общей сложности он потребовал от иностранной компании 66 049 404 леев.

В завершении авторы мошеннической схемы подписали мировое соглашение, где указана упомянутая сумма долга, что доказывает их сговор. Судебная инстанция, которую ввели в заблуждение, одобрила иск и подтвердила мировое соглашение, распорядившись таким образом о взыскании требуемой суммы со счета международной компании. В результате этого банковский счет иностранной компании был заблокирован, а сумма в размере 4 147 951,84 леев была вычтена на основании искового акта. Как следствие, деятельность компании прекратилась, в результате чего она получила значительный ущерб.

После осведомления иностранного владельца международной компании сотрудники Антикоррупционной прокуратуры предъявили обвинения авторам мошеннической схемы. Мужчины были арестованы на 30 суток, а их счета были заблокированы. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет с лишением права заниматься определённой деятельностью на 5 лет.