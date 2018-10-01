Два автомобиля сгорели в Приднестровье с разницей в день

Volkswagen загорелся во дворе частного домовладения на улице Молодёжной города Слободзея. Воспламенение произошло около шести вечера, спустя несколько минут после того, как 33-летняя женщина подключила автомобильный компрессор в прикуриватель.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, хозяйка машины обратилась за помощью к соседям. Прибывшие огнеборцы уберегли от пламени жилой дом, расположенный рядом с очагом возгорания. Причиной пожара специалисты называют короткое замыкание электропроводки. Авто не подлежит восстановлению. Материальный ущерб составил 20 000 рублей ПМР.

Второй случай произошёл около стационарного поста ГАИ в городе Дубоссары. Двигаясь в сторону автозаправочной станции на машине Mercedes, 26-летний водитель заметил, что из моторного отсека выбиваются клубы дыма. Как только он остановил транспортное средство, из-под капота вырвалось пламя. Мужчина попытался затушить его.

На помощь поспешили автовладельцы, проезжавшие мимо. Совместными усилиями возгорание было ликвидировано до приезда сотрудников СВПЧ-7. На месте происшествия насчитали 10 использованных огнетушителей (массой по 1 и 2 кг). Иномарку ожидает ремонт, частично повреждён моторный отсек. Причиной пожара стала разгерметизация топливной системы. Устанавливается сумма материального ущерба.

По обоим фактам возгораний проводятся разбирательства.