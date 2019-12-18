Душевное открытие

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Об истории появления и распространения бессарабской открытки

С каждым днём время сказочного волшебства – Нового года и Рождества – всё ближе, Когда все загадывают желания, готовят друг другу подарки и поздравления. И первой приносит в дом особое настроение полученная поздравительная открытка.

Этому изобретению более ста лет, а подписанная от руки почтовая карточка с сердечными пожеланиями остаётся символом внимания к тем, кто вам особенно дорог…

Интернет XIX века

Появление открытки – как истинное чудо – случилось накануне Рождества. В 1840 году лондонский чиновник попросил своего друга (художника) сделать на его визитке акварельный коллаж с подписью «Весёлого Рождества и счастливого Нового года!». Так, уверяют знатоки, и родилась поздравительная открытка. Но только через 20 лет это ноу-хау стали массово печатать в Германии, и оно быстро завоевало весь мир. В чём состоял секрет такого феерического успеха у карточки с картинкой?

– Телефона ещё не было, телеграф появился позже. Единственным средством коммуникации оставалась переписка. Появление на пороге XX века почтовой карточки (с видами городов, с флорой и фауной, с пейзажами и портретами представителей разных народностей, с изображениями их рода занятий) явилось для жителей разных стран тем, чем для нас стал интернет – окном в огромный мир, – считает Анна Грицко, музеограф Национального музея истории Молдовы.

Кишинёвского коммерсанта Александера Вильгельма Волькенберга, первого издателя красочного бумажного почтового отправления с видами нашего края, вполне можно считать отцом отечественной открытки. Работая в этой сфере до конца XIX века, он выпустил более 300 видов открыток, рассказывающих о Бессарабии.

С лёгкой руки Волькенберга

По мнению доктора исторических наук, заведующего отделом научной редакции Национального музея этнографии и естественной истории, президента Общества филателистов РМ Константина Чобану, Бессарабия не отстала от Европы в производстве открыток. Своё мнение историк отстаивает в изданной работе – Istoricul cartofiliei Basarabene – каталоге почтовых карточек, выпущенных с 1896 по 1917 год, который считает ренессансом бессарабской открытки. Этот труд Константин Чобану создал вместе со своим сыном, тоже музейщиком и филокартистом.

– Кишинёвского коммерсанта Александера Вильгельма Волькенберга, первого издателя красочного бумажного почтового отправления с видами нашего края, вполне можно считать отцом отечественной открытки. Работая в этой сфере до конца XIX века, он выпустил более 300 видов открыток, рассказывающих о Бессарабии, – говорит научный сотрудник Национального музея этнографии и истории природы Аурелиу Чобану-младший.

Сегодня бумажные почтовые отправления, выпущенные Волькенбергом, – заветная мечта любого коллекционера, собирающего открытки с бессарабской тематикой. Но первая изданная им серия существенно отличалась от продукции, которая всегда узнавалась среди других своим непревзойдённым качеством полиграфии. Первые открытки представляли собой литографский коллаж достопримечательностей столицы. Картинки обрамляли витиеватые рамки с декоративными элементами. В дальнейшем издатель стал использовать фотографии. Волькенберг и другие издатели покупали негативы у лучших мастеров фотографии, самым известным из которых был Павел Моисеевич Кондрацкий, и потом переиздавали один и тот же снимок через десять и даже через двадцать лет.

Кстати, печатание открыток для предприимчивого немца не являлось главным занятием. Его магазин занимал первый этаж гостиницы «Швейцарская» (ныне в этом здании размещается муниципальная библиотека им. Б. П. Хашдеу). Продавались там окна, рамы и… открытки. В 1905 году в этом отеле останавливался румынский историк Николае Йорга. Заглянув в магазин, он наткнулся на эти карточки и восхитился их высоким качеством печати. Купленные в Кишинёве открытки Йорга использовал в качестве иллюстрации к написанной им монографии о Бессарабии…

Спрос в Бессарабии, как и всюду, на открытки с видами был огромным. Поэтому многие дельцы, независимо от их бизнеса, ринулись в новую для себя сферу деятельности. За Волькенбергом видовые открытки с местными красотами стали издавать не только кишинёвцы, но и коммерсанты из Сорок, Кагула, Бельц, Бричан, Аккермана, Хотина, Болграда и других мест. Самое удивительное, что вся эта лавина печатной продукции находила своих покупателей.

Добрая традиция

Анна Грицко, музеограф Национального музея истории Молдовы, увлеклась бессарабской открыткой случайно. Музей истории заносил в электронную базу данные об имеющихся у них экспонатах. Каждому сотруднику выпала определённая группа музейных раритетов, которые нужно было подробно исследовать и описать. Анне досталась коллекция старинных открыток, она стала их изучать – и не может от них оторваться до сих пор. Благодаря ей Национальный музей истории Молдовы открыл в 2003 году первую в республике выставку старой бессарабской открытки, представив на суд публики 200 раритетов из своих запасников. Экспозиция имела небывалый успех. После этого многие стали интересоваться старой бессарабской открыткой.

– Старые карточки с видами Кишинёва без слов убеждают: наша столица, благодаря градоначальнику Карлу Шмидту, уже в конце XIX века входила в список 25 самых красивых городов царской России и уже тогда была европейским городом, – говорит музеограф Грицко.

Увлечённость заставила Анну пересмотреть своё отношение ко многим вещам. Теперь каждый год на Рождество, Новый год и на Пасху она отправляет своим родным и друзьям поздравительные открытки.

– Я поняла, что эту традицию нельзя терять. В ней заложен очень добрый и трогательный обычай – писать своей рукой пожелания, идущие из души. Поздравительные открытки устанавливают невидимую связь между людьми. Поэтому они никогда не уйдут из нашей жизни, – убеждена А. Грицко.

С таким мнением не поспоришь. Так что давайте писать друг другу открытки!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Хорошее настроение – почтой

Виорика Подоляну, главный специалист ГП «Poşta Moldovei»:

– «Poşta Moldovei» стремится отображать в открытках важные события страны, известных людей. Например, в этом году мы выпустили серию «Знаменитые личности Молдовы» с портретами писателя и художника Георге Асаки, писателя Алеку Руссо, актёра Григоре Григориу, композитора и певца Алексея Стырчи, актрисы Домники Дариенко и других личностей. Издаём карточки с геральдикой городов республики, с изображением парков столицы, флоры и фауны, с заповедниками и монастырями Молдовы. Каждый год ко Дню вина печатаем на эту тему новую карточку.

Только в 2019 году мы издали 64 вида почтовых открыток, 16 из них – новогодние. С приходом зимних праздников наступает сезон поздравлений. В декабрьские дни спрос на этот вид почтового отправления просто взлетает. Большинство компаний и фирм предпочитают поздравлять своих партнёров, сотрудников не по электронной почте, а традиционными новогодними открытками. Как, впрочем, и многие жители страны. Отправляя поздравление по почте, мы вкладываем в написание пожеланий частичку своего душевного тепла и хорошего настроения.

ЛЫКО В СТРОКУ

Утерянная жемчужина

Известные альбомы редкого мастера фотографии Павла Моисеевича Кондрацкого «Виды Кишинёва и его окрестностей» и «Бессарабская сельскохозяйственная выставка 1889 года» известны каждому, кто интересуется историей нашего края. Отдельные карточки из этих комплектов можно увидеть в экспозиции Национального музея этнографии и истории природы. Но полюбоваться альбомами долгое время оставалось несбыточной мечтой для адептов бессарабской старины.

Альбомы Кондрацкого издавались маленьким тиражом и теперь хранятся в архивах по всему миру. Одно из полных собраний – в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Известный подвижник старого Кишинёва Юрий Швец связался с библиотекой и, ссылаясь на большую значимость альбомов для жителей Молдовы, предложил открыть наследие Кондрацкого для широкого доступа.

Недавно американская библиотека сняла все ограничения. Теперь 105 снимков из 109 стали доступны всем пользователям интернета. И мы можем наслаждаться, рассматривая мельчайшие детали красивых зданий Кишинёва, которых давно уже нет. Но благодаря снимкам Павла Кондрацкого можем видеть, какой дивной жемчужиной был наш город более ста лет назад.

Татьяна СОЛОВЬЁВА