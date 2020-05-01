Думбрэвяну: Завершение режима ЧП не означает, что все ограничения отменяются

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Министр здравоохранения, труда и социальной защиты сообщила, что после 15 мая, когда в Молдове, предположительно, будет снят режим чрезвычайного положения, некоторые ограничения все же останутся в силе.

– Речь не идёт о снятии всех ограничений. Мы говорим только об адаптации мер. Таким образом, нельзя говорить, что будут сняты абсолютно все ограничения, – сказала Думбрэвяну.

По её словам, каждое ведомство разработает регламент по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Так, многие ограничения останутся в силе после снятия режима ЧП.

Напомним, что 17 марта власти Молдовы объявили режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней.

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