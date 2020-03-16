Думбрэвяну: Состояние одного из пациентов с коронавирусом – крайне тяжёлое

Думбрэвяну: Состояние одного из пациентов с коронавирусом – крайне тяжёлое

Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

По её словам, один из пациентов с коронавирусом находится в крайне тяжёлом состоянии, он подключён к искусственной вентиляции лёгких.  Ещё трое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии. А состояние 19 пациентов оценивается как средней степени тяжести, у них отмечен прогресс в выздоровлении.

Всего на данный момент в стране зарегистрировано 23 подтверждённых случаев COVID-19, 13 из них были импортированы, а 10 – локальные. Самому младшему пациенту с коронавирусом 8 лет. Были зарегистрированы также локальные вспышки, когда в семье заразились мама, отец и ребёнок, во втором случае – свекровь, невестка, а один член семьи находится под подозрением.

 

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