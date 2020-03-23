Думбрэвяну: Помощь оказывается всем, вне зависимости от того, на каком берегу Днестра они живут

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В числе подтвержденных сегодня случаев заболевания коронавирусом 4 – у жителей Приднестровья. Информацию на брифинге представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Он подчеркнула, что помощь оказывается всем гражданам, вне зависимости от того, на каком берегу, правом или левом, проживает человек.

– 109 человек – это общая цифра. Речь о людях, живущих как на правом, так и на левом берегу Днестра. Всем гражданам, вне зависимости от того, на каком берегу они живут, на правом или на левом, делаем тесты. Следим за состоянием здоровья всех, – сказала она.

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