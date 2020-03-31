Думбрэвяну подтвердила смерть пациента в Единцах

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Министр здравоохранения подтвердила, что в больнице Единец сегодня скончался мужчина – уроженец другого района. У него был коронавирус, однако результаты анализа пришли уже после того, как он умер.

Виорика Думбрэвяну рассказала, что при поступлении в медучреждение у мужчины было подозрение на коронавирус, однако он скрыл от врачей, что вступал в контакт с определенными людьми.

– После того, как его обследовали и взяли анализы, он потерял сознание, в связи с чем его временно решили не перевозить в стратегическую больницу. Он был изолирован в палате. Результаты анализов пришли после того, как он умер, – сказала она.

По словам министра, в настоящий момент устанавливается круг лиц, с которыми общался мужчина.

Виорика Думбрэвяну также подтвердила, что случай смерти были зарегистрирован и в Приднестровье.

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