Думбрэвяну: Неделя вынужденного карантина для бюджетников – необходимая мера в борьбе с эпидемией

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На следующей неделе, объявленной нерабочей в бюджетном секторе, ожидается спад негативных последствий распространения COVID-19. Но это произойдет только в том случае, если граждане проявят ответственность и будут находиться дома, как того требует нынешняя ситуация. Об этом заявила на сегодняшнем брифинге министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

– От каждого из нас зависит, насколько мы и члены нашей семьи будут защищены. Решение, принятое комиссией по ЧС, – та необходимая мера, которая поможет снизить распространение эпидемии в Молдове. Прошу всех оставаться дома, воздержаться от поездок и походов в гости, – подытожила Думбрэвяну.

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