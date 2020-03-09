Думбрэвяну: Коронавирус не подтвердился у четырёх граждан Молдовы, вернувшихся из Италии

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Сегодня было зарегистрировано 4 случая подозрения на коронавирус нового типа. Речь идёт о двух детях и двух взрослых. В результате проведения лабораторных анализов было установлено, что у пациентов нет COVID-19. Об этом в рамках брифинга о ситуации с коронавирусом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

По словам министра здравоохранения, на данный момент в Клиническую муниципальную больницу «Тома Чорбэ» было госпитализировано 6 взрослых с подозрением на коронавирус. Симптомы болезни у них были выявлены на контрольно-пропускных пунктах страны. Их состояние оценивается как лёгкое или среднее.

– Мы обследуем эти случаи подозрения, были взяты пробы, позже будут известны результаты анализов. Люди, у которых были выявлены симптомы, прибыли в Молдову из зон с повышенным уровнем заражения COVID-19, – отметила Думбрэвяну.

Говоря о состоянии пациентки, заражённой коронавирусом нового типа, министр здравоохранения отметила, что у неё была отмечена легкая позитивная динамика. Ей не требуется вспомогательная вентиляция легких. Глава Минздрава пожелала ей скорейшего выздоровления.

В контексте 17 граждан Молдовы, которые находятся в режиме изоляции на территории Румынии в связи с подозрением на коронавирус у одного из них, Думбрэвяну отметила, что Министерство иностранных дел постоянно находится на связи с властями Румынии и получает информацию о состоянии этих людей.

Кроме этого, глава Минздрава отметила, что в сотрудничестве с органами правопорядка устанавливаются личности 14 пассажиров, которые находились в одном самолёте с заболевшей коронавирусом гражданкой Молдовы, и которые неверно заполнили эпидемиологические анкеты. В связи с этим Виорика Думбрэвяну ещё раз призвала граждан указывать верные данные в анкетах.

– Мы изменим формат эпидемиологических анкет. Вскоре последуют и определённые действия, за неверное заполнение анкет власти будут штрафовать. В данной ситуации здравоохранение должно быть сконцентрировано на оказании медицинской помощи, а не на поиске людей, которые проявили безответственность и ставят под угрозу себя и всех вокруг, – заявила министр здравоохранения.