Думбрэвяну: Более чем 443 тысячам пожилых людей пенсию принесут на дом

Думбрэвяну: Более чем 443 тысячам пожилых людей пенсию принесут на дом

Всем пожилым людям, в том числе лицам с ограниченными физическими возможностями, в этом месяце, как и в апреле, пенсию принесут на дом. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты.

Она призвала граждан, получающих пенсию через ГП “Почта Молдовы”, оставаться дома и не подвергать себя риску в этот опасный период. По словам Виорики Думбрэвяну, речь о более чем 443 тысячах пожилых людей. Всем им пенсию принесут на дом.

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