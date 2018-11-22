Думал, что лиса, а оказался сосед: сельчанин украл домашнюю птицу у жителя Слободзеи

За помощью в милицию обратился 50-летний житель села Красное. Мужчина пояснил, что из хозяйственной постройки, расположенной на территории его частного дома, за неделю пропали 12 кур, 2 петуха и 12 уток.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, поначалу хозяин домашней птицы думал, что в курятник наведывается лиса. Однако ни следов крови, ни перьев на месте не оставалось.

Личность похитителя установили сотрудники милиции. Им оказался 32-летний местный житель. Злоумышленник проживает в соседнем многоквартирном доме и нигде не работает. Украденную живность он продавал или съедал сам.

По факту кражи назначена проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.