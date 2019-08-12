ДТП во Флорештах: водитель попал в больницу после того, как сел пьяным за руль (ФОТО)

ДТП во Флорештах: водитель попал в больницу после того, как сел пьяным за руль (ФОТО)

45-летний мужчина оказался в больнице после того, как не справился с управлением и съехал с дороги. Авария произошла в воскресенье вечером в селе Маркулешты во Флорештском районе.

Мужчина выпил и сел за руль автомобиля Ford Transit. Рядом с ним находилась пассажирка 82 лет, пишет tvn.md. В какой-то момент водитель потерял контроль над управлением и вылетел на обочину.

После удара мужчину доставили в районную больницу Флорешт. Пассажирке медицинская помощь не понадобилась.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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