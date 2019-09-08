ДТП во Флорештах: госпитализирован мотоциклист

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Мотоциклист попал в больницу после того, как его сбил автомобиль. Инцидент произошел минувшей ночью в селе Севирова Флорештского района.

По предварительной информации, 24-летний мотоциклист, который передвигался по второстепенной дороге, остановился на перекрестке, чтобы уступить машине марки Peugeot.

– Автомобиль ехал по центральной дороге, а когда выехал на встречную полосу, ударил мотоцикл марки Viper. В результате случившегося мотоциклист был госпитализирован с множественными травмами, – рассказали в инспекторате полиции Флорешт.

Обстоятельства ДТП выясняются, пишет deschide.md.