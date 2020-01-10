ДТП во Флорештах: автомобиль вылетел в кювет и перевернулся (ФОТО)

ДТП во Флорештах: автомобиль вылетел в кювет и перевернулся (ФОТО)

45-летний водитель из столицы скрылся с места происшествия после того, как спровоцировал ДТП. Инцидент произошёл в среду вечером во Флорештском районе.

Одна из машин попала в кювет и перевернулась. Пострадавший водитель опубликовал в социальной сети просьбу о помощи в поисках виновного, пишет publika.md.

Инициатор аварии был найден полицией на следующее утро. Нарушителю грозит штраф в размере 1 500 леев и шесть штрафных пунктов. Также его лишат водительских прав сроком на 1 год.

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